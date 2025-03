POL-BOR: Stadtlohn - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Stadtlohn und Legden

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Amtsvennweg; Tatzeit: 20.03.2025, 00.30 Uhr; In der Nacht zum Donnerstag drangen bisher Unbekannte gegen 00.30 Uhr gewaltsam in einen Firmentransporter ein und entwendeten aus dem Inneren Werkzeuge. Um in das Fahrzeug zu gelangen, hatten die Täter ein Türschloss manipuliert. Genaue Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Der Citroen Jumper hatte in einer ...

