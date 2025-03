Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aggressiver Autofahrer - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag in einer Tiefgarage in der Mannheimer Innenstadt aggressiv gegenüber einer 53-jährigen Frau.

Der Unbekannte hatte seinen MG gegen 17.20 Uhr in der Tiefgarage im Quadrat G 1 sehr eng neben dem Audi der 53-Jährigen geparkt. Danach habe sie Beschädigungen an ihrem Auto festgestellt und den Mann darauf angesprochen. Dieser wurde sofort aggressiv und beleidigte die Frau mit unflätigen Worten der Gossensprache und drohte ihr mit Gewalt. Als die Frau sich daraufhin in ihren Audi gesetzt hatte, riss der Unbekannte die Fahrertür wieder auf und schlug sie mit voller Wucht wieder zu. Erst als die 53-Jährige zu verstehen gab, nun die Polizei zu verständigen, ließ der aggressive Mann von ihr ab und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt - ca. 175 cm groß - schwarze Haare - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Sprach deutsch und türkisch - War in Begleitung einer Frau und drei Kindern

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

