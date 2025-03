Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer fährt am Stauende auf Auto auf

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der B 45 bei Wiesenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Der junge Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der B 45 in Richtung Neckargemünd unterwegs. Als sich in Höhe der Einmündung zur Bammentaler Straße in Wiesenbach der Verkehr staute, fuhr der 17-Jährige einem vor ihm verkehrsbedingt wartenden Mercedes-Fahrer auf und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Es war Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Neckargemünd.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell