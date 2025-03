Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagabend gelangten Unbekannte in eine Wohnung im Stadtteil Oststadt und entwendeten daraus Wertgegenstände.

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich zunächst Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Otto-Beck-Straße und anschließend in eine darin befindliche Wohnung. Im Inneren wurde nach Wertgegenständen gesucht. Die Unbekannten wurden schließlich fündig und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben den Fall übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell