Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener fällt nach Unfall vom Fahrrad

Mannheim (ots)

Am Donnerstag meldete gegen 22:30 Uhr ein Mann der Polizei, dass im Staudenweg in der Gartenstadt ein Radfahrer gegen sein Audi gefahren und danach gestürzt sei. Als eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen den Unfall aufnahm, war schnell klar, dass der 53-jährige Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast 2 Promille. Doch damit nicht genug. Gegenüber der Polizei äußerte der Unfallverursacher, dass er im Laufe des Tages einen Joint geraucht habe. Ein weiterer fand sich in der Jacke des Mannes. Der 53-Jährige musste mit auf die Wache und eine Blutprobe abgeben. Er wird sich nun wegen des Unfalls und einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell