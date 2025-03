Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Gegenstand fällt von Brücke auf Auto - Polizei sucht Zeugen

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Ein 61-jähriger Mann war am Donnerstag in seinem BMW auf der BAB 6 von Sinsheim in Richtung der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg unterwegs. Als er gegen 13:30 Uhr unter einer Autobahnbrücke zwischen Tairnbach und Balzfeld durchfuhr, fiel plötzlich von oben ein dunkler, faustgroßer Gegenstand auf die Windschutzscheibe des Autos. Das Sicherheitsglas splitterte und Scherben fielen in den Innenraum. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ob der unbekannte Gegenstand absichtlich geworfen wurde oder es sich möglichweise um verlorene Landung handelte, ist bislang unklar. Die Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf leitete die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06227/ 35826-0 zu melden.

