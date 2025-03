Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: POL-MA: Hirschberg

Rhein-Neckar-Kreis: Gebäude in Vollbrand

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam es in einem Reihenmittelhaus gegen 03:14 Uhr zu einem Brandgeschehen. In Folge dessen geriet der gesamte Dachstuhl in Brand. Die Anwohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die angrenzenden Wohnhäuser wurden zeitweise sicherheitshalber geräumt. Durch das schnelle eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser vermieden werden. Wie hoch der genaue Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Erste Schätzungen gehen von ca. 250.000 Euro aus. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom zuständigen Polizeirevier in Weinheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell