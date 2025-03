Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Kind von PKW erfasst, PM 2

Zuzenhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 17:10 Uhr wurde am frühen Donnerstag Abend ein schwerer Unfall in unmittelbarer Nähe zu einem Fußball Leistungszentrum gemeldet. Hierbei verlor ein 59-jähriger Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug (SUV Mercedes-Benz) und fuhr in zwei geparkte Fahrzeuge. Eine 35-jährige Frau, die mit ihren beiden Kindern (3 und 10 Jahre alt), gerade im Begriff war in ihren geparkten Wagen einzusteigen, wurde durch die Kollision verletzt. Die Mutter erlitt leichte Prellungen, die 3-jährige einen Schlüsselbeinbruch, der 10-jährige Junge erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden an den drei betroffenen Fahrzeugen wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen. Hierzu wurde auch ein Gutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell