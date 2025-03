POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit LKW - Pressemitteilung Nr. 2

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr wurde das Polizeirevier Weinheim alarmiert, weil ein Mann eine Frau am Hauptbahnhof in Weinheim geschlagen haben soll. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, wurde den Beamten von einem Zeugen mitgeteilt, dass der noch vor Ort befindliche ...

mehr