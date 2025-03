Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Angriff auf Polizisten bei Gewahsamnahme

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr wurde das Polizeirevier Weinheim alarmiert, weil ein Mann eine Frau am Hauptbahnhof in Weinheim geschlagen haben soll.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, wurde den Beamten von einem Zeugen mitgeteilt, dass der noch vor Ort befindliche 33-jährige-Mann die Frau aus unbekannten Gründen geschlagen habe. Beide Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt auf einem Bahnsteig des Bahnhofes. Als die Beamten den Tatverdächtigen zur Rede stellten, verhielt er sich auch gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv und beschimpfte diese fortwährend mit Worten der Gossensprache. Anschließend wurde der 33-Jährige zu einem Polizeirevier gebracht, wo ihm zunächst eine Blutprobe abgenommen wurde. Auch von der Maßnahme, den Abend in einer Gewahrsamszelle zu verbringen, blieb der 33-Jährige unbeeindruckt, zügelte sein Verhalten nicht und wurde zudem handgreiflich gegenüber den Beamten. Darüber hinaus bespuckte und beleidigte er sie. Der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert sei, bestätigte sich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Er muss sich nun für ein Körperverletzungsdelikt sowie tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

