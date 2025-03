POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung nach Unfall mit LKW - Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim (ots) - Eine noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Straße "Hinter der Mühle" und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Täterschaft beschädigte ein Fenster des Gebäudes und gelangte so ins Innere. Hier hebelten ...

