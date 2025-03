Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag im Stadtteil Luzenberg.

Eine 44-jährige Frau war kurz vor 17 Uhr mit einem BMW auf der rechten Fahrspur der B 44 in Richtung Mannheim-Sandhofen unterwegs. Aufgrund einer roten Ampel musste die voranfahrende 41-jährige Frau ihren Mercedes an der Einmündung zur Karl-Feuerstein-Straße bis zum Stillstand abbremsen. Dies nahm die Fahrerin des BMW zu spät wahr und fuhr mit ihrem Fahrzeug dem Mercedes auf. Die Mercedes-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich und begab sich selbständig in ärztliche Betreuung.

Der BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit rund 20.000 Euro beziffert.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell