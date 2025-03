Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter wird von Transporter erfasst

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 38-Jähriger war am Mittwoch mit einem Transporter auf der Collinistraße unterwegs. An der Kreuzung zur Verschaffeltstraße bremste er um kurz vor 9 Uhr ab und fuhr dann mit geringer Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Der 16-jährige Fahrer eines E-Scooters missachtete die Vorfahrt des Transporters und fuhr von links kommend über die Kreuzung. Dabei wurde er seitlich von dem Transporter erfasst und stürzte zu Boden. Durch den Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand nur ein geringfügiger Schaden, der auf 120 Euro geschätzt wird. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs gewesen war. Ob überhaupt ein Versicherungsschutz bestand, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt werden.

