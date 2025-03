Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 19-Jähriger rast mit Auto durch die Stadt - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch wollte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gegen 23 Uhr einen Mercedes-Benz, der vom Adenauerplatz in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs war, kontrollieren. Zunächst hielt sich der Fahrer an die Weisung der Streife, dem Polizeiauto zu folgen. Dann aber beschleunigte der 19-jährige Fahrer sein Auto und raste auf der Rohrbacher Straße in Richtung Südstadt. Dabei überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug unter Ausnutzung der Gegenfahrbahn. Die Geschwindigkeit des Mercedes schätzte die verfolgende Streife auf gut 100 km/h bei einem Tempolimit von 30 km/h. Schließlich bog der junge Fahrer nach rechts in die Zähringer Straße ab. Dort endete die Flucht an der Ecke zur Häuserstraße, da ein Rettungswagen ihm den Weg versperrte. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem bestand der Verdacht, dass er akut unter Drogeneinfluss stand, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Ob der Mann bei seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmende gefährdete, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Er muss sich nun unter anderem wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die durch das Fahrverhalten des 19-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell