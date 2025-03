Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aggressiver Dieb in Restaurant

Mannheim (ots)

Ein aggressiver Dieb trieb am Dienstagnachmittag in einem Restaurant im Stadtteil Lindenhof sein Unwesen.

Ein 38-jähriger Mann erschien kurz vor 17 Uhr in einem Restaurant in der Glücksteinallee und wollte dort die Toilette aufsuchen. Dies wurde durch das dort anwesende Personal unter Hinweis auf seine starke Alkoholisierung verneint. Daraufhin nahm er zunächst eine Sektflasche vom Tresen. Nachdem er vom Barkeeper aufgefordert wurde, die Flasche zurückzustellen, nahm er ein Steakmesser aus dem Besteckkasten und hielt es in drohender Weise in Richtung des Restaurantmitarbeiters. Danach begab er sich dann zur Toilette. Als er zurückkehrte, nahm er noch drei Lutscher aus der Auslage auf dem Tresen und steckte sie in seine Jackentasche. Zwischenzeitlich hatten weitere Mitarbeiter des Lokals die Polizei verständigt. Die eintreffende Polizeistreife konnte den 38-Jährigen noch in dem Restaurant festnehmen.

Zur Verhinderung weiterer Vorfälle wurde der 38-Jährige zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht. Da er sich dagegen zur Wehr setzte, mussten die eingesetzten Polizeikräfte Zwang anwenden und dem Mann Handschließen anlegen. Wie stark der Mann alkoholisiert war, ließ sich nicht feststellen, da er nicht mehr in der Lage war, einen Alkoholtest durchzuführen. Eine bereits fast vollständig geleerte Jägermeisterflasche lässt jedoch auf seine Alkoholisierung schließen. Nachdem der 38-Jährige in der Arrestzelle des Polizeireviers seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls gegen den 38-jährigen Mann durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau dauern an.

