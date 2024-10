Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

Am 17.10.2024, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 13:00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter die linke Fahrzeugseite eines an der Kolpingstraße in Barßel abgestellten PKW (BMW). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499/922200 entgegen.

Bösel - Trunkenheit im Verkehr

Am 17.10.2024, gegen 23:48 Uhr, kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens einen PKW Mercedes Benz in der Schmiedestraße in Bösel. Bei dem Fahrzeugführer (männlich, 50 J., Friesoythe) entstand der Verdacht einer Beeinflussung durch Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit 1,72 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

