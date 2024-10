Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am 17.10.2024, in der Zeit von 07:20 Uhr bis 15:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines an der Straße "Am Südfeld" abgestellten PKW (Peugeot). Sachdienliche Hinweise können der Polizei Vechta unter 04441/9430 mitgeteilt werden.

Vechta - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am 17.10.2024, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW (VW EOS) auf einem Parkplatz an der Driverstraße in Vechta. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 17.10.2024, gegen 07:10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Steinfelder mit seinem VW Golf die Straße "Dopheide" in Fahrtrichtung "Im kleinen Esch" in Holdorf. Im Einmündungsbereich mit der Straße "Im kleinen Esch" kam er aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr gerade aus in einen angrenzenden Graben. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden.

