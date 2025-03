Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Metalldiebstahl auf Friedhof

Rüthen (ots)

Am Samstag, dem 01.03.2025, meldete ein 55-jähriger Zeuge aus Rüthen einen Diebstahl einer Marienstatue aus Bronze von dem Grab seiner Eltern auf dem Friedhof in Rüthen - Menzel. Bei einer Absuche des Friedhofs wurden durch die aufnehmenden Beamten vier weitere beschädigte Grabstellen festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass auch von diesen sakrale Gegenstände entwendet wurden. Zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es bislang keine Angaben. Bereits im Februar kam es in dem Stadtgebiet Warstein zu weiteren Diebstählen auf einem Friedhof. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Warstein oder unter der Telefonnummer 02902/91000 zu melden.

