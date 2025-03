Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alleinunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 21:40 Uhr wurde ein Pkw VW Polo von einem 22-jährigen Soester von Soest kommend in Fahrtrichtung Möhnesee gelenkt, als dieser aus noch ungeklärter Ursache in Höhe Büecke von der B229 abkam, mit dem Pkw gegen einen Baum prallte, sich anschließend überschlug und auf den Rädern zum Stehen kam. Bei dem Aufprall wurde neben dem Fahrer auch sein 21-jähriger Beifahrer, der ebenfalls aus Soest stammt, schwer verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet um zu klären, ob möglicherweise ein Drogeneinfluss zu einer Fahruntüchtigkeit des Fahrers und somit auch zum Unfall geführt haben könnte. Beide Personen wurden schwerverletzt in Soester Krankenhäuser eingeliefert. Am Pkw entstand aus wirtschaftlicher Sicht Totalschaden. (MJ)

