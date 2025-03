Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall auf der B1

Geseke (ots)

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 14:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf der B1 zwischen Erwitte und Geseke, als ein 64-jähriger Bürener aus dem Mittelhäuser Weg von Süden kommend nach links auf die B1 in Richtung Erwitte abbog und dabei die Vorfahrt einer auf der B1 von Erwitte nach Geseke fahrenden 65-jährigen Verkehrtsteilnehmerin aus Geseke mutmaßlich missachtete. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden beteiligten Pkw erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf rund 20.000,- Euro schätzt. Beide nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten sowie eine 69-jährige Beifahrerin der Gesekerin wurden vor Ort aufgrund von erlittenen leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in die Lippstädter Krankenhäuser gebracht. (MJ)

