POL-SO: Reifendiebstahl

Geseke (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 26. Februar, 19 Uhr und dem 27. Februar, 11 Uhr, einen auf dem Marktplatz abgestellen Getränkeanhänger gewaltsam auf. Aus diesem wurden eine große Anzahl an Getränkekisten und ein Bierfass entwendet. Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Straße Am Schwarzen Weg in der Zeit vom 26. Februar, 11 Uhr bis zum 27. Februar, 10 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten aus einer Gartenlaube diverse ...

