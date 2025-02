POL-SO: Einbruch in Friseursalon

Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend wurde die Polizei gegen 22:25 Uhr in die Brüderstraße, in Höhe der Hausnummer 37 gerufen. Dort trafen sie auf einen 23-jährigen in Soest wohnhaften syrischen Staatsangehörigen, der angab, von zwei Unbekannten grundlos in der Fußgängerzone angepöbelt worden zu sein. Einer der beiden Männer habe ihn unvermittelt in das Gesicht geschlagen. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 23-Jährige zu ...

