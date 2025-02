Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend wurde die Polizei gegen 22:25 Uhr in die Brüderstraße, in Höhe der Hausnummer 37 gerufen. Dort trafen sie auf einen 23-jährigen in Soest wohnhaften syrischen Staatsangehörigen, der angab, von zwei Unbekannten grundlos in der Fußgängerzone angepöbelt worden zu sein. Einer der beiden Männer habe ihn unvermittelt in das Gesicht geschlagen. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 23-Jährige zu Boden ging und weiter auf ihn einprügelt und getreten wurde. Einem Angriff mit einer Flasche konnte der 23-Jährige ausweichen. Als Zeugen auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, flüchteten die beiden Täter mit dem E-Scooter des Geschädigten in Richtung Bahnhof. Außerdem versuchten sie noch vergeblich, das Handy des 23-Jährigen zu rauben. Der 23-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen im Gesichtsbereich. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die beiden Tatverdächtigen, einen 36-jährigen Soester und einen 20-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen aus dem Lippetal, im Bereich Walburger Tor antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme leistete der Soester erheblichen Widerstand. Beide standen offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise auch Betäubungsmitteln. Entsprechende Blutprobenentnahmen wurden angeordnet. Das Duo muss nun mit umfangreichen Strafverfahren rechnen.

