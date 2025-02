Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: PKW fährt gegen Supermarktwand

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch, um 14:46 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Niederbergheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 33-jährige Fahrzeugführerin aus Anröchte befuhr mit ihrem PKW den Parkplatz des Supermarktes und beabsichtigte auf diesem in einer Parklücke zu rangieren. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam der PKW nicht in der Parklücke zum Stillstand und fuhr mit seiner Restgeschwindigkeit frontal gegen eine Wand des Supermarktes. Die Beifahrerin, eine 31-jährige aus Soest, erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 33-jährige Fahrerin, sowie der 33-jährige Ehemann, welcher sich ebenfalls im PKW befand, verblieben unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

