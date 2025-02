Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall am Bahnübergang endet tödlich

Welver (ots)

Am gestrigen Abend um 21:41 Uhr kam es am Bahnübergang in der Straße "Pferdekamp" in Welver zu einem tödlichen Unfall.

Zwei 19- und 22-jährige Ukrainer sind vermutlich bei geschlossenen Halbschranken über den Bahnübergang gegangen.

Dabei haben sie scheinbar den heranfahrenden Triebwagen übersehen und überhört. Dadurch wurde der 22-jährige Warsteiner von dem Wagen erfasst, ca. 100m weit mitgeschleift und dadurch tödlich verletzt.

Sein Begleiter, der 19-jährige Mann aus Welver hat noch versucht seinen Freund zurückzuziehen und erlitt dadurch eine Verletzung an der Hand.

Der 19-jährige erlitt einen Schock und wurde mittels Rettungswagen in ein nächstgelegenes Krankenhaus verbracht.

Die örtliche Feuerwehr unterstützte die Polizei beim Ausleuchten der Unfallörtlichkeit. So konnte das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund die Spuren sichern.

Die Bahnstrecke zwischen Hamm und Soest wurde während der Unfallaufnahme gesperrt und ist am heutigen Morgen gegen 07:45 Uhr wieder freigegeben worden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell