Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es zwischen 17:10 Uhr und 17:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Niemöllerallee. Zwei bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Haus auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Während die Unbekannten im Begriff waren, die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen, kehrte die Hausbewohnerin zurück. Dies bemerkten die Täter offenbar und flüchteten durch den Garten in Richtung Triftweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten die Unbekannten keine Tatbeute erlangen. Beschrieben werden können die Einbrecher wie folgt: - beide männlich, zwischen 20 und 25 Jahre alt, sportliche, schlanke Figur, beide etwa 1,80 Meter groß, dunkelhaarig, einer der beiden mit Vollbart, südländischer Typ, dunkel gekleidet, beide trugen Kapuzenpullover. Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

