Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Illegale Cannabisplantage aufgedeckt

Warstein (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag, den 23.02.2025, einen Drogenfund an einer von ihm gemieteten Lagerhalle in Belecke. Aufgrund eines Wasserschadens in dem Gebäude habe er im Obergeschoss der Lagerhalle Cannabispflanzen und technisches Equipment für den Anbau festgestellt. Die angeforderten Polizeibeamten stellten daraufhin eine Cannabisplantage im großen Stil fest. Da ein legaler Anbauverein gemäß dem Cannabisgesetz in dem Stadtgebiet Warstein nicht ansässig ist, musste von einer illegalen Plantage ausgegangen werden. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wurde über die Staatsanwaltschaft Arnsberg daher umgehend ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Bei der Durchsuchung des Komplexes konnten verschiedenste Beweismittel sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen dauern an.

