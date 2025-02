POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Soest (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 25.02.2025, wurde ein Einbruch in ein Soester Gymnasium in der Geschwister-Scholl-Straße gemeldet. In dem Tatzeitraum vom 24.02.2025, 18:00 Uhr, bis zum 25.02.2025, 15:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Schlosses Zutritt zu einem Sportraum der Schule. In dem Sportraum brachen die Täter einen Wandtresor auf und entwendeten aus diesem diverse Schlüssel. Wer verdächtige Feststellungen zur ...

