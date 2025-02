Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an Wohnanwesen in Schmelz

Schmelz (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20:30 Uhr im Eschenweg in Schmelz zu Sachbeschädigungen an mehreren Wohnhäusern. Ersten Ermittlungen der einschreitenden Beamten zu Folge wurden aus einer Personengruppe heraus Steine gegen mehrere Hauswände geworfen. Die Polizei Lebach hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell