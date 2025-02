Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schmelz

66839 Schmelz (ots)

Am Freitag, den 31.01.2025, ereignete sich in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Franz-Birringer-Straße in 66839 Schmelz ein Verkehrsunfall. Im Zuge des Unfallgeschehens beschädigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen neben ihm geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zu der Verkehrsunfallflucht tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

