POL-Lebach: Seit Sonntag, 26.01.2025 spurlos verschwunden - Wo ist Jennifer Reuter (26 Jahre alt)?

Lebach (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Rennbahnstraße in Lebach, aus Richtung Heeresstraße kommend, in Fahrtrichtung Dillinger Straße. In Höhe des Anwesens Rennbahnstraße 1 kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit dem Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die ...

