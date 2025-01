POL-Lebach: Fahndungsrücknahme

66793 Saarwellingen (ots) - Am Mittwoch, den 08.01.2025, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:05 Uhr die Bahnhofstraße in 66793 Saarwellingen. Hier beschädigte er den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Nalbach von der Örtlichkeit. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. ...

