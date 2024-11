Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebes

Werdohl (ots)

Eine 87-jährige Werdohlerin wurde am Dienstag kurz vor 15 Uhr beim Einkaufen in der Werdohler Innenstadt bestohlen. Die gestohlene Brieftasche hatte in ihrem Rucksack gesteckt.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Es vergeht praktisch kein Werktag, an dem die Taschendiebe nicht irgendwo im Kreisgebiet zugreifen. Wertsachen sollte deshalb unbedingt dicht am Körper getragen werden. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort. Doch geschickte Langfinger greifen auch in Außentaschen von Jacken oder sogar Gesäßtaschen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Im Falle eines Diebstahls sollten Betroffene sofort reagieren, ihre Bank- oder Kreditkarten sperren und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Polizei kann zusätzlich eine KUNO-Sperrung veranlassen. Die verhindert den Einsatz einer abhanden gekommenen Bankkarte per Lastschriftverfahren. (cris)

