Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Disput zweier Frauen eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein Disput zwischen zwei Frauen (27 und 16 Jahre) artete am Mittwochmittag in der Eisenberger Straße aus. Bereits im Vorfeld gab es zwischen Beiden Differenzen, welche bis zum Aufeinandertreffen am Mittwoch ungeklärt waren. Als die 16-Jährige ihr Gegenüber erblickte, äußerte sie sich sofort mit beleidigenden Worten zum Nachteil der 27-Jährigen. Auch wirkte sie körperlich auf diese sowie ihren 5-jährigen Sohn ein. Die alarmierten Beamten konnten zeitnah eintreffen und die 16-Jährige an der Flucht hindern. Diese muss sich nun strafrechtlich verantworten. Die 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus medizinisch versorgt.

