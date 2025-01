Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Umweltdelikt im Naturschutzgebiet "Großer Lückner nordöstlich Oppen"

66839 Schmelz (ots)

Am 09.12.2024, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurden im Naturschutzgebiet "Großer Lückner nordöstlich Oppen" , zwischen Michelbach u. Oppen, ca. 60 Altreifen abgelagert. Die Tat konnte von einer Zeugin beobachtet werden. Nach ihren Angaben sei ein weißer Mercedes Sprinter mit abgedunkelten Scheiben vom Tatort in Richtung L 156 weggefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. Tatfahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Lebach (06881/5050) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell