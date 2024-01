Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schilder an Firma beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche beschädigten zwei unbekannte Tatverdächtige Schilder an einer Firmenwand am Sauerlandring. Gegen 19:20 Uhr videografierte eine Kamera eine Frau und einen Mann dabei, wie sie die drei Schilder abrissen und sich anschließend entfernten. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

