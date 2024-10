Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Toter Hund an Waldweg aufgefunden

Trier, Trierweiler (ots)

Am Montag, dem 14. Oktober, gegen 12 Uhr, kam während eines Spaziergangs mit mehreren Hunden in einem Waldgebiet in der Verlängerung zum Markusberg in Richtung Trierweiler ein Hund nicht mehr zu der Gruppe zurück. Der Hund, ein weißer Pudel, wurde ca. eine Stunde später auf einem dortigen Waldweg mit einer Verletzung am Kopf leblos aufgefunden. Die genauen Umstände sind unklar. Ein Verkehrsunfall mit dem Pudel kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter der 0651-9779-2290 zu melden.

