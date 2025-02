POL-Lebach: Unfallflucht in Saarwellingen

66839 Schmelz (ots) - Am Freitag, den 31.01.2025, ereignete sich in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Franz-Birringer-Straße in 66839 Schmelz ein Verkehrsunfall. Im Zuge des Unfallgeschehens beschädigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen neben ihm geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von ...

