Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Transporter mit Werkzeug entwendet

Werl (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 24.02.2025, 10 Uhr und dem 25.02.2025, 14 Uhr einen Transporter mit Werkzeug aus der Neheimer Straße in Werl. Wie der graue Peugeot Expert mit dem amtlichen Kennzeichen SO-MV 303 entwendet werden konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Über soziale Medien veröffentlichen User Fotos, die Werkzeuge und Baumaterialien am Schürmannweg in Welver-Scheidingen zeigten. Die Gegenstände konnten dem geschädigten Bauunternehmer aus Werl zugeordnet werden. Von dem Transporter fehlt bisher jede Spur. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell