FW Hannover: Kampfmittelbeseitigung im Stadtteil Sahlkamp erfolgreich abgeschlossen

Hannover (ots) - Am heutigen Morgen wurden die hannoverschen Brandschützer zu einer Rauchentwicklung in ein Ärztezentrum in den Stadtteil Vinnhorst gerufen. Plötzlich drang dort beißender Rauch aus der Elektroverteilung einer ansässigen Arztpraxis. Durch das besonnene Vorgehen der Mitarbeitenden in den Arztpraxen wurde eine geordnete Evakuierung des Gebäudes veranlasst. Die Feuerwehr Hannover konnte die Ursache ...

