FW Hannover: Rauchentwicklung in einem Ärztehaus in Vinnhorst

Am heutigen Morgen wurden die hannoverschen Brandschützer zu einer Rauchentwicklung in ein Ärztezentrum in den Stadtteil Vinnhorst gerufen. Plötzlich drang dort beißender Rauch aus der Elektroverteilung einer ansässigen Arztpraxis. Durch das besonnene Vorgehen der Mitarbeitenden in den Arztpraxen wurde eine geordnete Evakuierung des Gebäudes veranlasst. Die Feuerwehr Hannover konnte die Ursache schnell feststellen und einen Gebäudeschaden verhindern. Verletzt wurde niemand.

Gegen 08:15 Uhr wurde der Regionsleitstelle beißender Brandgeruch und Rauchentwicklung in einer Arztpraxis in der Straße Alt-Vinnhorst 11 A im hannoverschen Stadtteil Vinnhorst gemeldet. Die Regionsleitstelle alarmierte aufgrund dieser Meldung, und der zunächst unklaren Lage, mehrere Einheiten der Feuerwehr, sowie den Rettungsdienst Hannover. Vor Ort bestätigten die Einsatzkräfte beim Eintreffen in einer Arztpraxis im 2. Obergeschoss die Rauchentwicklung und entdeckten nach wenigen Minuten als Entstehungsort die Elektroverteilung in einem der Therapieräume. Feuerwehreinsatzkräfte unter Atemschutzgeräten schalteten den betroffenen Bereich stromlos und leiteten parallel eine Entrauchung, unter Einsatz von Druckbelüftungsgeräten, durch. Gegen 09:00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle konnte an den Hausbesitzer übergeben werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Nach Abschluss der Belüftungsarbeiten durch die hannoverschen Brandschützer wurden die Arztpraxen und Geschäftsräume wieder bezogen und der Praxisbetrieb fortgesetzt.

Ein Gebäudeschaden konnte noch rechtzeitig verhindert werden. Insgesamt waren circa 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover vor Ort.

