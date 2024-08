Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trunkenheitsfahrt mit geplatzten Reifen

Anröchte-Mellrich (ots)

Bei heißem Wetter viel trinken, das ist die Empfehlung eines jeden Arztes. Dass das im Besten Falle aber kein Alkohol sein sollte, hat ein 64-jähriger Mann aus Rüthen wohl falsch verstanden.

Der hat nämlich am gestrigen Tag gegen kurz vor elf sein Fahrzeug in der Schützenstraße in Anröchte-Mellrich geparkt. Vermutlich weil der Reifen geplatzt war. Ein 69-jähriger Anwohner konnte das ganze Dilemma beobachten. Nach dem Parken stieg der Mann aus und schwankte stark. Daraufhin entschied sich der Zeuge die Polizei zu informieren.

Die konnte den Rüthener auch antreffen. Deutlicher Alkoholgeruch und stark verlangsamte Reaktionen sowie das ständige Festhalten am Fahrzeug (er wäre sonst umgefallen) veranlassten die Beamten dazu, dem 64-jährigen einen Atemalkoholtest anzubieten. Dieser ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Ein zweiter, nur kurze Zeit später, durchgeführter Test ergab mittlerweile einen Wert von deutlich über zwei Promille.

Seine Angaben, es könne sich um Restalkohol handeln (er wollte am Vorabend 5 Liter Bier getrunken haben), konnten somit nicht stimmen. Also hatte der nun Beschuldigte eine Fahrt zum Krankenhaus nach Lippstadt gebucht um dort eine Blutprobe zu entnehmen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass er ab sofort kein Fahrzeug mehr führen darf. Auch nicht nüchtern!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell