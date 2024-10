Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand in Groß Buchholz

Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag wurden die hannoverschen Brandschützer zu einer Rauchentwicklung in den Warburghof, im Stadtteil Groß Buchholz, gerufen. Dort kam es zu einem Brand in einem Keller des Mehrfamilienhauses. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Hannover konnte eine Brandausbreitung und damit ein schwerwiegender Gebäudeschaden verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 12:45 Uhr wurde der Regionsleitstelle von Passanten eine starke Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses im Warburghof 18 im hannoverschen Stadtteil Groß Buchholz gemeldet. Die Regionsleitstelle alarmierte aufgrund dieser Meldung, der starken Rauchentwicklung und der noch unklaren Lage, sofort mehrere Einheiten der Feuerwehr, sowie den Rettungsdienst Hannover. Vor Ort erkannten die Einsatzkräfte bereits beim Eintreffen im Eingangsbereich des Erdgeschosses eine starke Verrauchung und bestätigten nach wenigen Minuten als Ausbruchsort einen Brand in einem der Kellerräume.

Feuerwehrkräfte unter Atemschutz leiteten daraufhin umgehend die Bekämpfung des Brandes mit Löschwasser im Kellerbereich ein und setzten einen speziellen Rauchverschluss, um die Ausbreitung des giftigen Brandrauches zu verhindern. Weiterer Einsatzkräfte leiteten parallel eine Entrauchung der anderen Bereiche, unter Zuhilfenahme von Druckbelüftungsgeräten, durch.

Gegen 13:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte bereits "Feuer aus" werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsarbeiten durch die hannoverschen Brandschützer konnten alle Wohnungen von den Bewohner*innen wieder bezogen und die in Mitleidenschaft gezogenen Kellerräume der Polizei Hannover zur Aufnahme der Ermittlungsarbeiten übergeben werden.

Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell