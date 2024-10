FW Hannover: Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Verkehrsunfall in den Osterfelddamm alarmiert. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier PKW wurden Zwei Personen verletzt.

Hannover (ots) - Am frühen Samstagmorgen war ein Mann im Bereich des Arthur-Menge-Ufers in die Leine gestürzt. Er konnte sich selber nicht aus dem Wasser befreien, jedoch noch den Notruf wählen. Die Feuerwehr rückte mit Spezialkräften der Wasserrettung aus. Einsatzkräfte konnten den unterkühlten Mann schnell aus dem fließenden Gewässer am Schützenhausweg retten. Der 38-jährige kam anschließend in ein ...

