FW Hannover: Frau vom Dach eines Mehrfamilienhauses gerettet

Eine Person saß am Samstagvormittag auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses und drohte aus etwa 12 Metern Höhe auf einen Hinterhof zu stürzen. Nachbarn waren auf die brenzlige Situation aufmerksam geworden und hatten die Rettungskräfte alarmiert. Höhenretter der Feuerwehr stiegen mit spezieller Seiltechnik gesichert auf die rutschige Dachfläche und retteten die bereits unterkühlte Frau. Ein Rettungswagen brachte die 25-jährige in ein Krankenhaus.

Gegen 09:00 Uhr meldeten Anrufer aus dem Ricklinger Stadtweg eine merkwürdige Beobachtung, auf die sie wegen zerschellender Dachziegeln in einem Hinterhof aufmerksam geworden waren. Eine Frau saß in etwa 12 Metern Höhe an der Dachkante eines Mehrfamilienhauses in der Plengestraße im Stadtteil Ricklingen. Die zunächst alarmierten Feuerwehrkräfte konnten die absturzgefährdete Person mit der Drehleiter sowie auch mit tragbaren Leitern nicht erreichen und forderten speziell ausgerüstete Höhenretter der Feuerwehr nach. Bis zu deren Eintreffen hatten die Einsatzkräfte eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet und durch ein Fenster direkten Kontakt. Sie beruhigten die hilflose Frau, während sich die Höhenretter aus einem Dachbodenfenster abseilten. Schnell hatte ein Höhenretter die junge Frau erreicht und in einem Rettungsgurt gegen den Absturz gesichert. Kurz danach gelang es der Einsatzkraft mit der entkräfteten Frau durch ein Fenster in eine Wohnung zu steigen, wo sie unmittelbar vom Rettungsdienst in Empfang genommen wurde. Ein Rettungswagen transportierte sie anschließen in ein Krankenhaus. Die Frau war nach eigenen Angaben aufgrund von Streitigkeiten nach einer nächtlichen Feier durch ein Dachflächenfenster auf das Dach gestiegen und hatte sich mehr als zehn Meter an der Dachkante fortbewegt, bis sie nicht weiterkam. Die Feuerwehr Hannover war mit 5 Einsatzfahrzeugen 16 Einsatzkräften bis etwa 11:00 Uhr vor Ort im Einsatz.

