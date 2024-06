Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerfahrerin stürzt bei Bremsmanöver- Vorfahrt übersehen

Hiddenhausen (ots)

(sls) Polizeibeamte wurden am Mittwochmorgen (5.6.) zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Mühlenstraße / Heidestraße gerufen. Die Ermittlungen zum Unfall vor Ort ergaben, dass ein 65-Jähriger aus Hiddenhausen mit seinem schwarzen Seat Ateca gegen 8.25 Uhr auf der Heidestraße in Richtung Mühlenstraße unterwegs war. Der Hiddenhauser beabsichtigte auf die Mühlenstraße einzubiegen, übersah dabei eine von links kommende Rollerfahrerin. Die 19-Jährige aus Hiddenhausen war unterwegs mit ihrer Aprilia auf der Mühlenstraße in Richtung Eilshauser Straße. Beim Versuch dem einbiegenden Seat-Fahrer noch auszuweichen, stürzte diese mit dem Roller auf nasser Fahrbahn zu Boden. Eine Kollision mit dem Seat erfolgte nicht. Durch den Sturz verletzte sie sich am Handgelenk. Um die ärztliche Versorgung kümmerte sich die 19-Jährige im Anschluss der Unfallaufnahme selbständig. Der Sachschaden am Roller wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

