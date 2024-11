Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Am heutigen Sonntagnachmittag brannten im Hannoverschen Stadtteil Wülfel rund 500 mobile Toiletten nieder. Die Feuerwehr war seid 15:15 Uhr im Einsatz.Es gab keine Verletzten.

Hannover-Wüfel (ots)

Ein Feuer auf dem Betriebsgelände eines Entsorgungsunternehmens in der Wilkenburger Straße sorgte am heutigen Nachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr Hannover. In der Regionsleitstelle Hannover gingen über 200 Anrufe ein und meldeten brennende Chemietoiletten auf einem Betriebsgelände. Schon auf der Anfahrt wurde durch die alarmierten Kräfte eine starke Rauchentwicklung gemeldet, woraufhin umgehend eine Alarmstufenerhöhung durchgeführt wurde, auch ein Großtanklöschfahrzeug wurde hinzugezogen. Sofort nahmen die Feuerwehrleute die Brandbekämpfung unter Atemschutz mit mehreren Löschrohren auf. Gegen 16:45 Uhr konnte Feuer aus gemeldet werden. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurden auch Kräfte der ABC-Gefahrenabwehr hinzugezogen, das Ergebnis der Messungen ergab keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Wilkenburger Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, die genaue Schadenhöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Hannover war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Ortsfeuerwehr Wülfel, diversen Spezial- und Führungsfahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

