Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Pfarramt - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen gelang es einer noch unbekannten Täterschaft gewaltsam in das Pfarramt in der Lutherstraße einzudringen und hieraus mehrere Hundert Euro Bargeld zu entwenden. Die Täterschaft hebelte ersten Ermittlungen zufolge ein Fenster auf und gelangte hierüber in das Innere. In einem der dortigen Büroräumen konnten der oder die Unbekannten schließlich auch die Geldkassette mit dem Bargeld auffinden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 06221/4569-0 zu melden.

