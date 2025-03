Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polnischer Führerschein stellte sich als Fälschung heraus

Heidelberg (ots)

Um kurz vor Mitternacht kontrollierte am Dienstag eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen VW in der Rohrbacher Straße. Der 28-jährige Fahrer zeigte einen polnischen Führerschein sowie eine italienische Aufenthaltserlaubnis vor. Bei genauer Inaugenscheinnahme der Dokumente fielen Unregelmäßigkeiten auf. Der elektronische Abgleich bestätigte den Verdacht, dass es sich um Fälschungen handelte. Der Führerschein sowie die Aufenthaltserlaubnis wurden sichergestellt und dem 28-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Aufenthaltsstatus des in Heidelberg wohnhaften Mannes werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt. Gegen den 28-Jährigen besteht der Verdacht der Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell