POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Spiegel beim Vorbeifahren touchiert

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag touchierte eine 81-jährige Autofahrerin mit ihrem Toyota den Spiegel eines Mini Cooper, der am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Anker" geparkt war. Durch die Kollision der beiden Autos wurde die rechte Fahrzeugseite des Toyota sowie die linke Fahrzeugseite des Mini Cooper beschädigt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 16.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

